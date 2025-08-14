Polizei Köln

POL-K: 250814-3-K Schwerer Verkehrsunfall in Junkersdorf - Kastenwagen erfasst Fußgänger (26)

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) ist auf der Max-Planck-Straße in Köln-Junkersdorf ein Fußgänger (26) von einem Fiat Doblo (Fahrer: 66) angefahren worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der 26-Jährige versucht gegen 16.45 Uhr die Max-Planck-Straße zu überqueren und war hierzu unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Dort wurde er von dem Kastenwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Das Verkehrskommissariat geht derzeit ersten Hinweise nach, dass der junge Mann zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer getragen haben soll.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell