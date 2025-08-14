PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250814-2-K Eisdielenbesitzer erkennt mutmaßlichen Einbrecher wieder - Verdächtiger soll auch Motorroller gestohlen haben

Köln (ots)

Dank der Aufmerksamkeit eines Eisdielenbesitzers (32) haben Streifenpolizisten am Mittwochnachmittag (13. August) in Köln-Ostheim einen Mann (22) vorläufig festgenommen. Er soll in der Nacht zu Dienstag (12. August) in die Eisdiele eingebrochen sein und zudem einen Motorroller entwendet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Inhaber den Mann gegen 17 Uhr auf der Buchheimer Straße, wie er an einer Piaggio herumschraubte. Auf Videoaufzeichnungen des Einbruchs hatte der 32-Jährige den Verdächtigen zuvor als mutmaßlichen Einbrecher wieder erkannt. Er rief daraufhin umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten den kurz geschlossenen Motorroller sowie aufgefundenes Aufbruchswerkzeug sicher. Der 22-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

