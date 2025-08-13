Polizei Köln

POL-K: 250813-3-K Mutmaßlich illegales Autorennen in Leverkusen-Steinbüchel - Beteiligter Audi kollidiert mit Leitpfosten und wird abgeschleppt - Fahrer flüchtig

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen am Dienstagabend (12. August) in Leverkusen-Steinbüchel nach dem Fahrer eines blauen Audi S5 Sportback.

Ersten Erkenntnissen nach hatten sich gegen 19.30 Uhr zwei Sportwagen-Fahrer bei hohen Geschwindigkeiten ein Rennen auf der Straße "Am Steinberg" geliefert. In Richtung Altenberger Straße war dann der 360 PS starke Audi in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Leitpfosten geprallt. Trotz der Kollision sollen die beiden an dem Rennen beteiligten Autos anschließend in Richtung "Krummer Weg" weggefahren sein.

Ein Zeuge meldete kurz nach dem Vorfall den mutmaßlich beteiligten Audi. Dieser war zwischenzeitlich auf der Straße "Köttershof" abgestellt worden. Laut Melder soll der Fahrer "fluchtartig" aus dem Wagen gestiegen und in ein Waldstück gelaufen sein.

Da die Beamten an dem Audi frische Unfallschäden feststellten, ließen sie ihn zur Beweissicherung abschleppen. Der Fahrer soll laut Zeugen etwa 1,80 Meter groß und kräftig sein sowie blonde Haare haben. Sein Alter wird auf 18-20 Jahre geschätzt. Er trug zudem eine kurze Hose.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Fahrzeughalter, dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zu den beteiligten Fahrzeugen oder zu dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

