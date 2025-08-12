Polizei Köln

POL-K: 250812-4-K Durchsuchung nach Verdacht des Drogenhandels in Kölner Kiosk - Festnahme eines 28 Jahre alten Betreibers

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (11. August) haben Einsatzkräfte des Einsatztrupps Innenstadt einen Kiosk im Bereich "Im Ferkulum" wegen des Verdachts des Drogenhandels durchsucht und einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Bereits in der Vorwoche hatten Beobachtungen der zivilen Polizisten den Verdacht bestätigt, dass in einem Kiosk an der Severinstraße mit Betäubungsmitteln gehandelt wurde. Nach dem dortigen Polizeieinsatz verlagerte sich der Handel in den Kiosk im Bereich "Im Ferkulum".

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten nicht geringe Mengen Kokain, Heroin in typischen Kleinverpackungen sowie mutmaßliches Dealgeld in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt, der Kiosk durch das Ordnungsamt geschlossen und versiegelt. Gegen den 28-Jährigen sowie einen weiteren 22 Jahre alten Kiosk-Betreiber, die im Verdacht stehen gemeinsam in den jeweiligen Kiosken mit Drogen gehandelt zu haben, leiteten die Beamten Strafverfahren ein. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell