POL-K: 250812-2-K Mutmaßlicher "Rennunfall" in Köln-Deutz - BMW-Fahrer prallt gegen Strommast - Hochmotorisierte Fahrzeuge und Mobiltelefone sichergestellt

Ein mutmaßlich illegales Autorennen hat am Montagabend (11. August) im Kölner Stadtteil Deutz zu einem Unfall geführt.

Gegen 19.45 Uhr soll sich ein BMW-Fahrer (19) gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mercedes-CLA-Fahrer auf der Deutz-Mülheimer Straße in Richtung Mülheim ein Rennen geliefert haben.

Die Polizisten ließen den 250 PS-starken BMW der 3er-Reihe sowie den 420 PS starken Mercedes CLA sicherstellen und abschleppen. Die Mobiltelefone von mindestens fünf beteiligten Fahrern und Beifahrern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren stellten sie als Beweismittel sicher.

Laut Zeugen sollen die Fahrer mehrere riskante Überholmanöver bei hoher Geschwindigkeit durchgeführt haben. In Höhe des "Messe-Kreisels" verlor der BMW-Fahrer schließlich die Kontrolle, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Strommast. Der 19-Jährige verletzte sich am Nacken, sein 17-jähriger Beifahrer erlitt einen Schock.

Ein Unfallaufnahmeteam dokumentierte vor Ort die umfangreiche Spurenlage.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen dauern weiter an. (bg/al)

