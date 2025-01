POL-BO: Drei illegale Autorennen am Wochenende in Witten: Polizei stellt Führerscheine und Fahrzeuge sicher

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in einen Kiosk an der Alten Bahnhofstraße 213 in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter hatten am Sonntagmorgen, 5. Januar, gegen 5.35 Uhr versucht, sich Zutritt zu dem Kiosk zu verschaffen. Bei dem Versuch, die Glastür zu beschädigen, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den ...

