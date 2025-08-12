Polizei Köln

POL-K: 2508125-1-K Schusswaffen bei Verkehrskontrolle sichergestellt -Zwei Männer festgenommen

Köln (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle eines Mercedes GLE AMG in der Nähe des Neumarkts in der Kölner Innenstadt haben zivile Polizeibeamte zwei Schusswaffen sichergestellt und zwei Männer im Alter von 38 und 27 Jahren vorläufig festgenommen. Beide sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Wagen war den Beamten gegen 17.30 Uhr durch "patrouillierende" Fahrweise im Umfeld des Neumarkts, der Lungengasse und angrenzender Straßen aufgefallen. Auf Höhe der Friedrichstraße gaben die Beamten dem Fahrer (38) Anhaltezeichen.

Dieser fuhr zunächst langsam weiter in Fahrtrichtung Zülpicher Platz. Dabei beobachteten die Polizisten, wie der Fahrer dem Beifahrer eine Tasche übergab. Nachdem der Mercedes-Fahrer schließlich angehalten hatte, stieg der Beifahrer (27) aus und versuchte vergeblich zu flüchten.

Bei seiner Kontrolle stellten die Polizisten zwei Schusswaffen sicher, die er in seiner Bauchtasche trug. Wie sich herausstellte ist der 27-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung, Kokainhandel und Erpressung polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 38-jährige Fahrer ist insbesondere wegen Waffen- und Betäubungsmitteldelikten bekannt und wird dem Rockerumfeld zugerechnet. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Beamten seine Wohnung - ohne weiteren Fund.

Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell