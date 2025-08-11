PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250811-6-K Mutmaßlicher Exhibitionist identifiziert - Fahndung wird zurückgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5. August 2025, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6090522

Ein Hinweis aus der Bevölkerung hat bereits am vergangenen Donnerstag (7. August) zur Identifizierung eines 42 Jahre alten Kölners geführt.

Der 42-Jährige lässt sich in vorliegender Sache anwaltlich vertreten.

Die Fahndung wird zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist somit entfallen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

