POL-K: 250811-6-K Mutmaßlicher Exhibitionist identifiziert - Fahndung wird zurückgenommen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5. August 2025, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6090522

Ein Hinweis aus der Bevölkerung hat bereits am vergangenen Donnerstag (7. August) zur Identifizierung eines 42 Jahre alten Kölners geführt.

Der 42-Jährige lässt sich in vorliegender Sache anwaltlich vertreten.

Die Fahndung wird zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist somit entfallen. (bg/al)

