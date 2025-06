Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend wurde ein bislang unbekannter Täter am Hirschlachufer in Erfurt beim Einbruch in ein Fahrzeug überrascht. Der Mann hatte sich gegen 21:00 Uhr an einem geparkten Mercedes zu schaffen gemacht und war vermutlich durch ein offenes Fenster in den Innenraum gelangt. Dort begann er, verschiedene Gegenstände an sich zu nehmen. Währenddessen wurde er vom 45-jährigen Fahrzeugbesitzer überrascht und angesprochen. Daraufhin ließ der Täter seine Beute zurück, sprühte dem Mann Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde hinzugerufen und hat die Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell