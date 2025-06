POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Dienstag (17.06.2025) entwendete zwei bislang unbekannte Täter einen Wertgegenstand aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hagenmähderstraße. Gegen 11.20 Uhr klingelten die Unbekannten bei der Bewohnerin. Sie gaben sich als Vater und Sohn aus und baten um ein Glas Wasser. Zudem hielt der vermeintliche Sohn einen Blumenstrauß in den Händen. Während die Frau sich ...

