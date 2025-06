POL Schwaben Nord: Brand Paartalhalle

Augsburg (ots) - Wallerstein - In der Nacht von Samstag (14.06.2025) auf Sonntag (15.06.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Benzenzimmerner Straße ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat, wie in solchen Fällen üblich, die ...

