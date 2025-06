Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden in Erfurt

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen kam es in der Straße Am Herrenberg/Rudolstädter Straße in Erfurt zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden. Gegen 08:30 Uhr war eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem VW auf der Straße Am Herrenberg unterwegs gewesen, als sie zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender Opel an einer Ampelkreuzung verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr sie auf das Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie die beiden Insassen des vorausfahrenden Opels leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell