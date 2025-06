POL-ERB: Brensbach - Unfallgegner flüchtig!

Darmstadt (ots) - Am Dienstag (10.06.) gegen 17:25 Uhr kam es auf der Straße "Am Waldfriedhof" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Auf der Kreuzung Eifelring und Maria Göppert-Straße kam es zum Zusammenstoß. Bei diesem erlitt der 61-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 33-jährige ...

mehr