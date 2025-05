Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Auto zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch trieben Langfinger in der Papiermühlstraße ihr Unwesen. Wie der 62-jährige Eigentümer den Beamten gegenüber berichtete, stellte er sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 17 Uhr ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich seine Geldbörse noch in dem Pkw. Als der Mann am Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Portemonnaie über Nacht "Beine" bekam. Darin befanden sich neben einem Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe diverse Ausweisdokumente. Zudem entwendeten die Diebe auch eine Taschenlampe.

Die Ermittler nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachtes auf Diebstahl auf und bitten um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, diese unter der Telefonnummer 0631 369-13312 der Polizei Kaiserslautern mitzuteilen. | kle

