Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat in Erfurt aufgebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Erfurter Steigerstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. In den vergangenen Tagen verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zum Inneren des Automaten, indem sie die Abdeckung aufbrachen. Sie stahlen eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte den beschädigten Automaten am Mittwoch gegen 10:00 Uhr und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

