POL-HAM: Seniorin Opfer von bekannter Betrugsmasche

Hamm-Heessen (ots) - Bei Gartenarbeiten geriet am Dienstag, 29. April, gegen 12 Uhr eine Hecke am Schwalbenweg in Brand. Unkraut sollte entfernt werden. Hierbei wurde jedoch durch Funkenflug das angrenzende Buschwerk in Brand gesetzt. Die anliegende Hauswand sowie ein Fenster des angrenzenden Wohnhauses wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die herbeigerufenen ...

