Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Verkaufsstelle für Kfz-Kennzeichen

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Montag, 28. April, 16.10 Uhr, und Dienstag, 29. April, 6.40 Uhr, in eine Kennzeichen Verkaufsstelle am Theodor-Heuss-Platz ein.

Der oder die Täter verschafften sich, vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür, gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Anschluss wurden die Geschäftsräume durchsucht und dort stehende Schränke und Schubladen durchwühlt.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ae)

