POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Unbekannten Räuber?

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag, 28.April, zwischen 12.30 Uhr und 17.15 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Hammer Straße geparkten VW T-Roc beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

mehr