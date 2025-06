Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW-Anhänger mit Graffiti beschmiert

Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.06.2025 bis 18.06.2025 beschmierten Unbekannte in Sömmerda einen LKW-Anhänger mit mehreren Graffitis. Dieser war in der Straße Am Oberwege abgestellt gewesen. Die Täter beschmierten die Plane und den Kasten großflächig mit zwei schwarzen und rosafarbenen Schriftzügen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell