Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Rot für Raser - Einsatz gegen Raser und illegale Tuner

Recklinghausen (ots)

Um Rasern und illegalen Tunern im Kreis Recklinghausen und Bottrop am "Carfreitag" keinen Raum für verbotene Kraftfahrzeugrennen oder anderweitige Verstöße zu geben, war die Polizei in den Abendstunden des 18.04.2025 mit verstärkten Kräften unterwegs. Dabei wurden insbesondere an möglichen Treffpunkten der sogenannten Tuner-, Poser- und Daterszene, aber auch flächendeckend auf anderen Straßen der Kommunen Kontrollen durchgeführt. Neben Streifenwagen waren auch Kräfte der Hundertschaft und der Direktion Verkehr eingesetzt. Zusammen mit besonders geschulten Experten wurden Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten stellten zwar keine größeren Treffen fest, wurden aber dennoch bei einigen Kontrollen fündig. So sollte in Oer-Erkenschwick ein Motorroller kontrolliert werden, weil an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer sprang vom Motorroller und flüchtete zu Fuß. Wie sich herausstellte, lag der Roller als gestohlen ein. Der Fahrer konnte entkommen. In Herten und Marl untersagten die Einsatzkräfte jeweils einem Fahrer die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen, weil diese nicht verkehrstüchtig waren. Der Wagen des Fahrers aus Marl wurde sichergestellt. Jeweils einem Fahrer in Dorsten und Datteln wurden Blutproben entnommen, weil der Verdacht bestand, dass sie unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gefahren sind. Einen Führerschein stellten die Beamten sicher. 138 Verwarngelder und 36 Ordnungswidrigkeitenanzeigen u. a. wegen zu schnellen Fahrens und vier Strafanzeigen wegen Verkehrsverstößen wurden erhoben bzw. geschrieben. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen resümiert: "Die Ergebnisse zeigen, dass auch jenseits von großen Treffen Verkehrsverstöße begangen werden. Die Einsatzkräfte haben Autos und Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die nicht verkehrssicher und verkehrstüchtig sind. Wer so unterwegs war und sich und andere gefährdet hat, bekam die Konsequenzen seines Verhaltens zu spüren."

