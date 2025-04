Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann durch Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

In der Nacht zum Karfreitag wurde in den Wohnräumen einer Unterkunft an der Paßstraße gegen 01:35 h ein 51-jähriger Iraker durch einen Mitbewohner, einen 36-Jährigen aus Eritrea, mit einem Messer schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und am 18.04. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen und mit einem Gerichtsbeschluss in einer Forensik untergebracht. Zur Ermittlung der Tatumstände wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

