POL-PDKL: Schloss geknackt, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben zu Wochenbeginn im Meisenweg zugeschlagen. Am Montagvormittag meldete sich ein junger Mann bei der Polizei und zeigte an, dass sein Mountainbike verschwunden ist. Das Fahrrad der Marke Serious hatte der 27-Jährige nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 4 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er am Montag gegen 11 Uhr das Rad wieder benutzen wollte, war es nicht mehr da - und auch das Fahrradschloss war verschwunden.

Das gestohlene Mountainbike hat einen schwarzen Rahmen und einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wer es jetzt benutzt, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

