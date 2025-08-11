Polizei Köln

POL-K: 250811-5-K Schlägerei bei Straßenfest löst größeren Polizeieinsatz aus - Ermittlungen wegen Widerstands und versuchter Gefangenenbefreiung

Köln (ots)

Eine gemeldete Schlägerei bei einem Straßenfest auf der Venloer Straße hat am Sonntagabend (10. August) gegen 18.45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Als Einsatzkräfte einen 41-jährigen Mann aus der Menschenmenge herauslösen und kontrollieren wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand. Zeitgleich drängte eine 39-jährige Frau wiederholt in den polizeilichen Sicherungsbereich. Kurz darauf griff ein 38-jähriger Mann die Beamten tätlich an, indem er einem Polizisten in den Rücken sprang.

Alle drei wirkten lautstark und körperlich aggressiv auf die Polizisten ein. Die Einsatzkräfte drohten den Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG) an und setzten Pfefferspray ein. Trotzdem versuchten die Beschuldigten, sich loszureißen und die Fixierungen zu verhindern.

Die Einsatzkräfte brachten die Frau und die beiden Männer ins Polizeigewahrsam. Die 39-Jährige muss sich nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten, die beiden Männer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein Atemalkoholtest bei der 39-jährigen Frau ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei ihr stellten die Beamten ein Klappmesser und ein Butterflymesser sicher, die sie in einer Bauchtasche trug.

Bei dem Einsatz erlitt eine 24-jährige Polizistin leichte Verletzungen. Insgesamt waren mehr als 20 Streifenteams in den Einsatz involviert. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell