POL-K: 250811-4-K Anwohner stellen mutmaßlichen Wohnmobil-Einbrecher - Haftrichter schickt 45 Jahre alten Tatverdächtigen in Untersuchungshaft
Köln (ots)
Am Samstagabend (9. August) haben Anwohner am Rolshover Kirchweg in Köln-Poll einen 45-jährigen Mann gestellt, der im Verdacht steht, aus einem geparkten Wohnmobil Haushaltswaren entwendet zu haben.
Die Zeugen beobachteten gegen 22.30 Uhr, wie der Verdächtige das aufgebrochene Fahrzeug mit zwei Taschen verlassen hatte. Als sie ihn ansprachen, ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete. Die Anwohner verfolgten ihn, holten ihn ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Ein Haftrichter schickte den 45-Jährigen, der keine feste Wohnanschrift hat und bundesweit wegen ähnlicher Taten bekannt ist, in Untersuchungshaft. (as/al)
