Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum vom 29.11.2024 bis 02.12.2024 100 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von 1.500 Euro von einer Baustelle am Messplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell