Polizei Köln

POL-K: 250811-8-K Zuschauer filmen mutmaßliches Rennen unter Motorradfahrern - Zeugen melden Vorfall in Porz-Grengel

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit mindestens zwei beteiligten Motorradfahrern am Sonntagabend (10. August) auf der "Alte Kölner Straße" im Stadtteil Porz-Grengel sucht die Polizei dringend Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen Zeugen von unbekannten Motorradfahrern mit hoher Geschwindigkeit berichteten. Bei zwei der beteiligten Maschinen soll es sich um eine BMW S 1000 und eine orangefarbene KTM gehandelt haben. Am Zugangstor zum Flughafen sollen zudem mehrere Zuschauer gestanden und das Rennen gefilmt haben.

Als Polizisten daraufhin den Einsatzort aufsuchten, konnten auf einem Parkplatz rund 30 Motorradfahrer angetroffen werden. Ob sich darunter auch die mutmaßlichen "Rennbeteiligten" befunden haben, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat 4 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einen verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 25. Juli hat die Polizei Köln den Streckenabschnitt rund um den Flughafen KölnBonn verstärkt im Blick und führt regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durch. Zur Sensibilisierung der Biker-Community hat sich die Polizei Köln im Mai auch an der landesweiten Aktion "2-Wheelers" beteiligt und setzt sich damit auch für mehr Aufklärung und Prävention im Bereich Motorradsicherheit ein. Mit einem Original-Unfallfahrzeug sowie Filmbeiträgen möchte die Polizei auf die besonderen Gefahren von Hochgeschwindigkeitsfahrten mit Motorrädern hinweisen. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell