POL-K: 250812-3-K Verkehrskommissariat prüft Unfallgeschehen in Köln-Deutz - Mann mutmaßlich von Auto angefahren

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag (8. August) in Köln-Deutz sucht die Polizei dringend Zeugen. Ein 34-jähriger Mann war gegen 4.45 Uhr schwer verletzt auf dem Gehweg der Alsenstraße aufgefunden worden. Passanten entdeckten den Mann mit schweren Bein- und Gesichtsverletzungen und alarmierten die Rettungskräfte. Diese brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten vagen Aussagen des Verletzten zufolge soll er von einem schwarzen Auto angefahren worden sein. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

