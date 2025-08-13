Polizei Köln

POL-K: 250813-2-K 64-Jähriger auf offener Straße angegriffen - Vier Tatverdächtige erbeuten Bargeld und flüchten

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei fahndet aktuell nach vier Männern, die in der Nacht zu Mittwoch (13. August) in Köln-Seeberg einen Mann (64) überfallen und ausgeraubt haben sollen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 64-Jährige gegen 0.45 Uhr auf der Robert-Grosche-Straße unterwegs, als die vier Maskierten ihn auf offener Straße gewaltsam gestoppt hatten. Laut Angaben des Überfallenen soll ihn dann eine Person mit einer Pistole bedroht haben. Dabei hätte der Tatverdächtige auch zur Einschüchterung mit der mutmaßlichen Waffe in dessen Richtung gezielt.

Derweil steckten sich zwei beteiligte Komplizen unter anderem Bargeld des Kölner aus dessen Portemonnaie ein. Anschließend flüchtete die Gruppe mit der Beute über die Herstattallee in Richtung Athener Ring. Laut Zeugen sind zwei der Tatverdächtigen zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Alle Vier trugen dunklen Jacken.

Bei dem Überfall hatte der 64-Jährige einen Schlag auf den Kopf erhalten und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell