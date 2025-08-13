Polizei Köln

POL-K: 250813-1-K Bedrohung mit Messer in Kölner Kiosk - Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach einem Mann, der am 8. November 2024 in einem Kiosk in Köln-Weidenpesch einen Jugendlichen (14) mit einem Messer bedroht haben soll.

Der Tatverdächtige hatte den Kiosk an der Kapuzinerstraße gegen 21 Uhr betreten. Dort soll er dem 14-Jährigen unvermittelt ein Messer vorgehalten haben und von ihm die Herausgabe seines mutmaßlich gestohlenen Fahrrads gefordert haben. Als der Jugendliche eine Beteiligung an dem Diebstahl allerdings verneinte, lies der Angreifer von ihm ab und flüchtete aus dem Kiosk.

Die Bilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/177302

Hinweise zur Identität des Mannes sowie zu seinem Aufenthaltsort nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 54 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell