Polizei Köln

POL-K: 250813-4-K Drogen am Steuer: Brennpunktteam Kalk greift ein - Ermittlungen führen noch am selben Tag zur Festnahme des mutmaßlichen Dealers - Waffen sichergestellt, Festnahme

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. August) haben Einsatzkräfte des Brennpunktteams Kalk in Köln-Vingst einen 31-jährigen Autofahrer kontrolliert, der ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain und mit rund 12 Gramm Kokain unterwegs war. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen durchsuchten die Beamten noch am selben Tag die Wohnung eines ebenfalls 31-jährigen mutmaßlichen Drogenhändlers in Köln-Neubrück. Dort stellten sie unter anderem rund 700 Gramm Cannabis, knapp 17 Gramm Kokain, über 10 600 Euro Bargeld in verschiedenen Währungen sowie zahlreiche verbotene Waffen sicher. Der mutmaßliche Dealer wird einem Haftrichter vorgeführt. Der 31-jährige Autofahrer muss sich unter anderem in Strafverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell