POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Neuburger Straße. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Ben Tucker, das dort versperrt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um ...

mehr