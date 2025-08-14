Polizei Köln

POL-K: 250814-1-K Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - mutmaßlicher Drogendealer im Bereich Neumarkt festgenommen

Köln (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz im Bereich des Neumarkts haben Beamte der Einsatzhundertschaft am Mittwochabend (13. August) einen mutmaßlichen Drogendealer (44) aus dem Verkehr gezogen und festgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten bei ihm rund 10.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie verkaufsfertiges Betäubungsmittel.

Gegen 18.30 Uhr hatte der 44-Jährige die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen, als er in der Krebsgasse unterwegs war und lautstark Musik auf seinem Bluetooth-Lautsprecher abgespielt hatte.

Bei seiner Überprüfung und anschließender Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Amphetamin, Haschisch, Cannabis und LSD in nicht geringen Mengen.

Die Ermittlungsgruppe (EG) City hat daher die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

