POL-PDKH: Unbekannte reißen 12 Leitpfosten aus der Verankerung

Windesheim (ots) - Am Donnerstag, 27. Februar, 12:25 Uhr, prallte ein hellblauer 2er BMW Gran Tourer gegen eine Hauswand in der Hauptstraße in Windesheim und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der BMW dürfte im vorderen rechten Fahrzeugbereich Beschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad Kreuznach Telefon: 0671 92000-215 ...

