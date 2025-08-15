Polizei Köln

POL-K: 250815-1-K Einsatz am Neumarkt: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub - Kripo sucht nach zwei betroffenen Frauen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (14. August) am Neumarkt einen 26-jährigen Mann nach einem versuchten Handtaschenraub festgenommen.

Gegen 15 Uhr hörten Zivilbeamte in Höhe der Fleischmengergasse Schreie und bemerkten ein Gerangel. Laut Auswertung der polizeilichen Videobeobachtung soll der Tatverdächtige sich auf einem Fahrrad von hinten zwei Frauen genähert und versucht haben, einer von ihnen die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich, so dass der Mann ohne Beute in Richtung Neumarkt flüchtete.

Kurz darauf erkannten die Einsatzkräfte den Verdächtigen in Tatortnähe wieder und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Schmuck, der mutmaßlich aus anderen Diebstahlsdelikten stammt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet zudem die beiden bislang noch unbekannten Frauen, die direkt betroffen waren, sich als Zeuginnen zu melden. Beide hatten sich vom Einsatzort entfernt, bevor ihre Personaldaten aufgenommen werden konnten.

Der Festgenommene hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen - insbesondere die beiden gesuchten Frauen - werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

