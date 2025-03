Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Kleintransporter brennt in Kölbingen vollständig aus

Kölbingen (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand mussten am Samstagnachmittag, den 08. März 2025 um 15:34 Uhr die Feuerwehren aus Kölbingen und Westerburg in die Waldstraße nach Kölbingen ausrücken. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich ein im Hof abgestellter Kleintransporter in Vollbrand. Durch die FF Kölbingen wurde umgehend ein Löschangriff mit einem Schaumrohr und einem weiteren Strahlrohr mit Wasser eingeleitet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte wurde das angrenzende Wohnhaus nur leicht beschädigt. Mit Hilfe der Wärmebildkamera der FF Westerburg wurde das Fahrzeug, sowie die Fahrzeugumgebung auf Hitzeentwicklungen überprüft um Glutnester zu entdecken und abzulöschen. Nachdem hier keine Auffälligkeiten mehr festgestellt wurden, konnte der Einsatz gegen 17:15 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Kölbingen, FF Westerburg, Presseteam Feuerwehren VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen: keine

Anzahl der Kräfte Feuerwehr: 28

