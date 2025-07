Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bilanz zur Wiegeaktion der Polizei am 11.07.2025 auf der Riggenweide

Arnsberg (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Hochsauerlandkreis hat am Freitag, den 11.07.2025, auf der Riggenweide in Arnsberg-Hüsten eine Wiegeaktion von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen angeboten. Hierbei handelte es sich um eine rein präventive Maßnahme. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Fahrzeuge auf die richtige Beladung und eine mögliche Überladung überprüfen lassen. Außerdem bot die Polizei Sicherheits-Checks an. Die Verkehrssicherheitsberater gaben Tipps zum sicheren Verhalten während einer Urlaubsreise. Es wurden viele aufschlussreiche Gespräche geführt und beim Wiegen der Gespanne kam so mancher "Aha-Effekt". Vom 12-Tonner bis zum kleinen Selbstausbauer war diesmal alles dabei. Es gab auch einen Wohnmobilfahrer, der sich wegen des zulässigen Gesamtgewichts entscheiden musste: Frau oder Hund mit in den Urlaub....... Wie die Entscheidung ausfiel, ist nicht bekannt.

Insgesamt war die Polizei sehr zufrieden, denn in den allermeisten Fällen war die Selbsteinschätzung bei der Beladung der Gespanne richtig.

Überlassen Sie es nicht dem Zufall, ob Sie sicher am Ziel ankommen. Die gründliche Vorbereitung und Beladung Ihres Fahrzeugs sind wichtig und gehen nicht im Handumdrehen. Nehmen Sie sich hierfür bitte ausreichend Zeit!

