POL-HSK: Einbruch in eine Garage in der Möhnestraße

Sundern (ots) - Am Gelben Berg in Westenfeld wurde am vergangenen Wochenende in eine Firma für Präzisionsdrehteile eingebrochen. Zwischen dem 11.07.2025 um 12:00 Uhr und dem 14.07.2025 um 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Firma. Aus dem Keller wurden diverse Metallteile, Werkzeuge und Metallschrott entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und ...

mehr