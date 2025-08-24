Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leitpfosten herausgerissen und Kilometrierungsschild beschädigt

Klettbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr erhielt die Polizei Weimar die Information, dass auf der Strecke zwischen Klettbach und Meckfeld diverse Leitpfosten herausgerissen und beschädigt wurden. Vor Ort konnten zehn Leitpfosten auf einer Strecke von 500m festgestellt werden, die sich nicht mehr in ihrer Verankerung befanden. Alle konnten unbeschädigt zurückgesteckt werden, jedoch wurde vermutlich mittels Fußstritt ein Kilometrierungsschild beschädigt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei Weimar bittet Zeugen um Hinweise zum möglichen Verursacher.

