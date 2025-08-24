Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped übersehen

Apolda (ots)

Am Nachmittag des 23.08.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall in Apolda in der Herressener Straße. Die Fahrerin eines PKW missachtete die Vorfahrt eines Mopedfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche kam zu Fall und wurde verletzt in das Krankenhaus in Apolda eingeliefert. Zum Glück wurde der junge Mann nicht schwer verletzt, muss aber ein paar Tage im Krankenhaus bleiben zur Überwachung.

