LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Arnstadt (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1044 im Bereich des Autobahnzubringers zur Anschlussstelle Arnstadt Nord der BAB 71 durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h sowie 60 km/h für Lkw. 681 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 133 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 137 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
