PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Im Bereich eines Garagenkomplexes in der Straße "Zum Roten Stein" geriet gestern, gegen 17.00 Uhr eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, unter anderem an weiteren Mülltcontainern, in Höhe von circa 500 Euro. Der Brand wurde nach ersten Vermutungen durch unsachgemäß entsorgte nachglühende Stoffe verursacht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend verletzte sich ein 43 Jahre alter Radfahrer in Bad Tabarz schwer. Er fuhr mit seinem Mountainbike von der Skisprungschanze in Richtung Gartenstraße und kam auf einer künstlich angelegten Sprungstrecke zu Fall. Der 43-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:01

    LPI-GTH: Brand - Nachtragsmeldung und Zeugensuche

    Eisenach (ots) - In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025 kam es in einem Billard-Café in der Straße "Jakobsplan" zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandortuntersuchungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Durch die offenbar vorsätzliche Inbrandsetzung bestand zumindest kurzzeitig eine erhebliche ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Eisenach (ots) - Ein bislang Unbekannter begab sich gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr gewaltsam in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Bereich "Am Mosberg". Als der Unbekannte dabei war, diverse Gartengeräte zu entwenden wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete ohne Beutegut. Der unbekannte Mann, kann wie folgt beschrieben werden: 35-40 Jahre alt 180-185 cm groß kurze dunkle Haare keinen Bart bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren