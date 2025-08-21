LPI-GTH: Brand

Eisenach (ots) - Ein bislang Unbekannter begab sich gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr gewaltsam in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Bereich "Am Mosberg". Als der Unbekannte dabei war, diverse Gartengeräte zu entwenden wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete ohne Beutegut. Der unbekannte Mann, kann wie folgt beschrieben werden: 35-40 Jahre alt 180-185 cm groß kurze dunkle Haare keinen Bart bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen, ...

