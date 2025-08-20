PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein bislang Unbekannter begab sich gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr 
gewaltsam in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Bereich 
"Am Mosberg". Als der Unbekannte dabei war, diverse Gartengeräte zu 
entwenden wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete ohne 
Beutegut. Der unbekannte Mann, kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt
180-185 cm groß
kurze dunkle Haare
keinen Bart
bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen, kurzen Hose.
 
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 
(Bezugsnummer: 0215775/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Ilmenau (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr eine 19-Jährige mit ihrer Vespa die Straße "Grenzhammer" in Richtung Langewiesen. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Die 19-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Vespa blieb fahrbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Arnstadt (ots) - Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Wolff-Knippenberg-Straße in Richtung Rehestädt. Im Kreuzungsbereich zur Thöreyer Straße kollidierte der Mann mit einem vorfahrtsberechtigtem von rechts kommenden 49-jährigen Skoda-Fahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Schulwegkontrollen

    Arnstadt (ots) - Der Schulstart liegt nicht lange zurück und die Schulwegüberwachung durch die Polizei findet vermehrt statt- aus gutem Grund. Erst gestern stellte die Polizei wieder fest, dass vor einer Grundschule Handlungs- und Beratungsbedarf bestand. Einige Eltern betraten mit ihren Kindern die Fahrbahn und versuchten zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch zur Schule zu gelangen, obwohl in unmittelbarer Nähe ein Fußgängerüberweg vorhanden ist. Im Gespräch mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren