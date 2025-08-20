PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Arnstadt (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Wolff-Knippenberg-Straße in Richtung Rehestädt. Im Kreuzungsbereich zur Thöreyer Straße kollidierte der Mann mit einem vorfahrtsberechtigtem von rechts kommenden 49-jährigen Skoda-Fahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

