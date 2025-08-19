PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein E-Bike der Marke "Moustache" in den Farben Rot und Schwarz entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von einem Grundstück in der Heinrich-Heine-Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 5.400 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 15. August, 17.00 Uhr und gestern verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0215096/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

