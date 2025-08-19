LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (ots) - Ein 40 Jahre alter Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er befand sich auf dem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße, als ein Seat-Fahrer von der Ichtershäuser Straße aus einbog. Der 37-Jährige bemerkte den Radfahrer offenbar zu spät und kollidierte mit ihm. Er kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

