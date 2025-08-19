LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 57 Jahre alter Skoda-Fahrer wurde gestern in der Straße Am Denkmal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ah)
