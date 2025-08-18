Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz - Nachtragsmeldung

Ilmenau (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Ilmenau zu einem Großeinsatz (PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6098093 ). Aufgrund eines Notrufs durch einen Zeugen bildete sich eine zunächst unklare Lage ab, die auf einen Familienstreit sowie auf den Einsatz einer Schusswaffe hindeutete. Entsprechend dieser Ausgangslage wurde ein polizeiliches Einsatzkonzept für eine mögliche Eskalation entwickelt. Im Ergebnis konnte sich eine unmittelbar vorausgegangene familiäre Streitigkeit und der Einsatz einer Schusswaffe nicht bestätigen. Der 42-Jährige war bei der Kontaktaufnahme kooperativ, eine "Verschanzung" hat nicht stattgefunden. Eine tatsächliche Gefahr für die übrigen Bewohner des Hauses bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, Personen wurden nicht verletzt. (ah)

