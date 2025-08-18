LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am 16. August in der Straße "Goethewinkel". Gegen 21.00 Uhr geriet eine Hausfassade in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An der Schieferfassade entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

