Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am 16. August in der Straße "Goethewinkel". Gegen 21.00 Uhr geriet eine Hausfassade in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An der Schieferfassade entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

