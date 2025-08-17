LPI-GTH: Mit dem E-Roller und Alkohol

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in ein Massagestudio in der Parkstraße informiert. Der Einbrecher öffnete die Eingangstür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hiebei fand er eine Geldbörse mit Bargeld, welches er entwendete. Im weiteren Verlauf wurde eine Zwischenwand Beschädigt, jedoch war dies nicht geeignet um in den angrenzenden Lottoladen zu gelangen. Der Sachschaden könnte sich auf ca. 1.000,- Euro belaufen. ...

