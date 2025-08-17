LPI-GTH: Mit dem E-Roller und Alkohol
Gotha (ots)
Am Samstag gegen 20:00 Uhr wurde in Gotha, Emleber Weg ein 41jähriger E-Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Roller war nicht Pflichtversichert und der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluß. Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,74 Promille. Es wurde Anzeige erstattet. (as)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell