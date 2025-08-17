Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Ilmenau (ots)

Seit gestern, gegen 23.45 Uhr kam es in einem Wohnviertel zu einem Polizeieinsatz. Über den Polizeinotruf wurde von einem Zeugen eine verbale Streitigkeit in einem Wohnhaus gemeldet. Eine Bedrohungslage konnte nicht ausgeschlossen werden. Zudem gab es Hinweise auf den Einsatz einer Schusswaffe. Umgehend wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Dabei kamen, neben Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie des Landeskriminalamtes Thüringen zum Einsatz. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 42-Jähriger kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Bedrohungslage wurde nicht bestätigt. Die Ermittlungen im Sachverhalt dauern an. (jd)

